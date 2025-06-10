Израильский флот атаковал занятый хуситами порт в Йемене

ЦАХАЛ сообщил об атаке находящегося под контролем хуситов порта Ходейда

Израильские военно-морские силы (ВМС) атаковали йеменский порт Ходейда, находящийся под контролем движения «Ансар Аллах» (хуситов). Об этом сообщила в своем Telegram-канале Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Сегодня утром ракетные корабли ВМС Израиля нанесли удар по объектам, принадлежащим террористическому режиму хуситов, в порту Ходейда в Йемене. (...) Целью удара было остановить использование порта в военных целях», — говорится в публикации.

Согласно заявлению, атака была проведена в ответ запуск ракет и беспилотников по территории Израиля. В ЦАХАЛ отметили, что заранее предупредили население города об ударе, чтобы снизить риск ущерба гражданским лицам.

Ранее стало известно, что Израиль депортирует шведскую активистку Грету Тунберг и других пропалестинских общественных деятелей, пытавшихся попасть в сектор Газа на корабле.