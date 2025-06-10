Лукашенко объяснил причину нехватки картошки в Белоруссии

Лукашенко: Дефицит картошки в Белоруссии вызван внутриполитическими причинами

Дефицит картошки в Белоруссии был создан искусственно по внутриполитическим причинам. Об этом сообщил президент страны Александр Лукашенко, передает Telegram-канал «Пул Первого».

По его словам, после проверки комитетом госконтроля «некоторых деятелей» обнаружилось, что дело было «в политике». В частности, уточнил белорусский лидер, картошки «хватало, но где-то придержали» с целью показать, что «президент в ценообразование вмешался». «А когда он с наручниками пришел, на стол положил, бульба (картошка — прим. «Ленты.ру») появилась», — объяснил он.

Ранее Александр Лукашенко призвал всех сажать картошку. По его словам, весенние заморозки сделали «свое грязное дело» и навредили посевам. Также, добавил глава государства, помимо картофеля, стоит заняться высадкой лука, моркови и других овощей.