Матвиенко связала суверенитет России и детские игрушки

Спикер Совфеда Матвиенко: С детскими товарами связан вопрос суверенитета России

С детскими товарами, в том числе игрушками, связан вопрос суверенитета России. Так два явления связала спикер Совфеда Валентина Матвиенко, ее слова приводит ТАСС.

По словам политика, игрушки влияют не только на промышленный, но и на духовный суверенитет.

«Те образы, которые окружают человека в детстве, формируют его представления, его взгляды, его вкус и предпочтения на всю последующую жизнь», — порассуждала политик о связи детских товаров с независимостью страны.

Как отметила Матвиенко, российские производители детских игрушек способны делать товары, отвечающие российским ценностям.

Ранее сенатор Екатерина Алтабаева предложила запретить продажу игрушек Лабубу. «Игрушки, которые выглядят как монстры, которые не могут не вызвать у ребенка чувство опасения, страха, — это, конечно, игрушки, которые ему вредны, психологически очень вредны», — заявила она.