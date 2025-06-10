Минобороны отчиталось об уничтожении семи БПЛА над российскими регионами

Минобороны России заявило об уничтожении семи БПЛА над российскими регионами

Над российскими регионами уничтожены семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

Отмечается, что беспилотники были перехвачены в период с 11:30 до 20:00 по московскому времени. Системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три БПЛА над Брянской областью, еще два — над Белгородской, один дрон поразили над Курской областью и еще один около побережья Крыма.

Каких-либо других подробностей об отражении атак в оборонном ведомстве не привели.

В ночь на вторник, 10 июня, Вооруженные силы Украины выпустили по России свыше сотни беспилотников. По информации оборонного ведомства, попытки атаки на территорию страны были предприняты в период с 21:50 9 июня по московскому времени до 5:50 10 июня.