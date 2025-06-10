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20:09, 10 июня 2025Россия

Минобороны отчиталось об уничтожении семи БПЛА над российскими регионами

Минобороны России заявило об уничтожении семи БПЛА над российскими регионами
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Над российскими регионами уничтожены семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

Отмечается, что беспилотники были перехвачены в период с 11:30 до 20:00 по московскому времени. Системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три БПЛА над Брянской областью, еще два — над Белгородской, один дрон поразили над Курской областью и еще один около побережья Крыма.

Каких-либо других подробностей об отражении атак в оборонном ведомстве не привели.

В ночь на вторник, 10 июня, Вооруженные силы Украины выпустили по России свыше сотни беспилотников. По информации оборонного ведомства, попытки атаки на территорию страны были предприняты в период с 21:50 9 июня по московскому времени до 5:50 10 июня.

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