Молодой россиянин испугался звонка телефонного мошенника и перевел ему отцовские миллионы

В Петербурге сын отдал отцовские 15,5 млн руб. телефонному мошеннику из СИЗО

В Санкт-Петербурге раскрыли дело о телефонном мошенничестве на 15,5 миллиона рублей. Об этом сообщает 78.ru.

48-летний житель обратился в МВД в середине марта. Он рассказал, что телефонный мошенник, представившийся следователем ФСБ, убедил его 23-летнего сына опустошить домашний сейф. В результате молодой человек передал аферистам 30 тысяч долларов и 12,5 миллиона рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

К преступлению оказался причастен житель Шарыпово, находящийся в СИЗО-4 Москвы. Его допросили.

Ранее сообщается, что в Петербурге девятиклассник обманул пенсионерку на 4,2 миллиона рублей.

