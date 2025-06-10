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17:00, 10 июня 2025Из жизни

Мужчина два года держал в плену подругу матери ради денег

В США мужчина два года не выпускал из отеля подругу матери и издевался над ней
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Sundry Photography / Shutterstock / Fotodom  

В США мужчину по имени Ян Эдард Кро, который два года держал в плену подругу матери, приговорили к пожизненному заключению. Об этом пишет Palo Alto Daily Post.

Кро познакомился с будущей жертвой, чье имя не называется, в 2016 году. Тогда его матери не стало, и 740летняя женщина связалась с ним, чтобы выразить соболезнования. Вскоре они стали друзьями и решили отправиться в совместное путешествие по штатам. Оно продлилось четыре года.

За это время Кро убедил пожилую женщину, что ее хотят обмануть, и забрал все ее деньги якобы ради ее же блага. В августе 2020 года они остановились в отеле в городе Белмонт. После этого Кро перестал выпускать женщину из номера. Как стало известно полиции, за закрытыми дверьми мужчина издевался над подругой: избивал ее и насиловал. К тому же он постоянно угрожал женщине расправой и проверял ее телефон.

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Женщине удалось сообщить о своем положении подруге лишь в 2022 году. Та обратилась в полицию. Женщину нашли в номере отеля голой в синяках и со сломанным пальцем. Кро тут же задержали.

Во время судебного разбирательства мужчина неоднократно симулировал сердечный приступ, однако это не спасло его от наказания. Кро отправили в тюрьму на 394 года.

Ранее сообщалось, что в американском штате Коннектикут 32-летний мужчина устроил пожар ради побега из жестокого плена мачехи. Ему не разрешалось выходить из комнаты даже для того, чтобы помыться или воспользоваться туалетом.

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