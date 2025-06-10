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06:14, 10 июня 2025Интернет и СМИ

Мужчина показал необычную оптическую иллюзию из окна самолета

Юлия Герасимова (редактор)

Фото: @JoshSp25

Пользователь Reddit под ником JoshSp25 показал необычную оптическую иллюзию, которую увидел в окне самолета. В комментариях некоторые пользователи отметили, что получившийся снимок можно отправить на фотоконкурс.

Мужчина опубликовал фотографию, сделанную из иллюминатора, на которой видны ветрогенераторы. «Ветряные турбины из иллюминатора выглядят так, словно парят в небе», — написал мужчина.

Участники обсуждения в комментариях в шутку отметили, что нельзя исключать того, что турбины действительно могут парить в небе. «Выглядит как картина Магритта», «Я думал, это небесное кладбище», «От этого ощущение, как от фильмов студии "Гибли"», — также написали пользователи.

Ранее другой пользователь Reddit опубликовал фотографию пачки сигарет и отметил, что на каждой из сигарет содержатся странные предупреждения. В комментариях пользователи назвали такую меру борьбы с курениям действительно эффективной.

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