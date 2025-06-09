Мужчина обнаружил странные предупреждения на сигаретах

Пользователь Reddit под ником Automatic_Positive74 опубликовал фотографию пачки сигарет и отметил, что на каждой из сигарет содержатся странные предупреждения. В комментариях пользователи назвали такую меру борьбы с курениям действительно эффективной.

«Австралия только что выпустила предупреждения для здоровья на каждой сигарете», — написал мужчина.

Участники обсуждения в комментариях отметили, что видели подобную антирекламу и поделились предложениями, как можно сделать ее более эффективной. «У нас есть что-то похоже в юго-восточной Азии, но там это преимущественно черные легкие, инфицированные глотки и гниющие зубы, а еще иногда может быть ребенок», «Им просто стоит напечатать цену каждой сигареты, чтобы люди видели, сколько денег они сжигают», — написали пользователи.

Ранее другой пользователь Reddit опубликовал фотографию своего робота-пылесоса и заявил, что заметил в поведении устройства странность. В комментариях пользователи поиронизировали, что пылесос гораздо умнее, чем кажется на первый взгляд.

