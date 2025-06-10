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04:23, 10 июня 2025Бывший СССР

На Украине заявили о массированной атаке дронов на Киев

«Обозреватель»: Российские дроны массово атаковали Киев
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Российские дроны массово атаковали Киев, сообщает украинское издание «Обозреватель».

По его данным, повреждения зафиксированы в шести районах города, среди них: Дарницкий, Оболонский, Голосеевский, Деснянский, Шевченковский и Подольский. Мэр города Виталий Кличко рассказал о пожарах в результате падения обломков беспилотников.

Ранее в небе над Украиной заметили более 100 беспилотных летательных аппаратов «Герань-2». Кроме того, по данным «Военного осведомителя», Воздушно-космические силы России подняли в воздух дальнюю авиацию.

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