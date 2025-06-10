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13:28, 10 июня 2025РоссияЭксклюзив

Назван возможный срок третьего раунда переговоров России и Украины

Политолог Кошкин допустил переговоры РФ и Украины в течение месяца
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Рюмин / РИА Новости

Третий раунд переговоров России с Украиной по разрешению конфликта может состояться в ближайший месяц, считает заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

«Мы открыты, и мы готовы, все зависит от той стороны. (…) А чего ждать? Давайте хотя бы обмены пленными — это уже большое дело. Плюс мы постоянно находимся в режиме предложений, диалога и это главное, особенно сейчас, когда так динамично обостряется геополитическая ситуация», — сказал Кошкин.

По его оценке, третий раунд переговоров по украинскому урегулированию может состояться в ближайший месяц.

«В то же самое время не стоит сбрасывать со счетов силы противодействия политико-дипломатическим контактам, которые на той стороне формируются партией власти, партией войны и европейских государств и на Украине», — добавил политолог.

Российская сторона передала меморандум по мирному урегулированию украинской делегации на переговорах в Стамбуле, которые состоялись 2 июня. Впоследствии текст документа был опубликован. Украина, в свою очередь, передала России свой вариант документа.

Помощник президента и руководитель российской делегации Владимир Мединский доложил российскому лидеру Владимиру Путину об итогах второго раунда переговоров с Украиной в Стамбуле. По его словам, Киев хочет начать с безусловного прекращения огня на 30 или 60 дней, а использовать это прекращение огня для подготовки саммита лидеров стран. Мединский подчеркнул, что теперь «мяч находится на стороне Украины».

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