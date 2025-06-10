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07:10, 10 июня 2025Забота о себе

Неспособному продержаться в постели дольше 30 секунд мужчине дали совет

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Kaspars Grinvalds / Shutterstock / Fotodom

Секс-коуч Лаура Коллинз дала совет мужчине, который не способен продержаться в постели до достижения до оргазма дольше 30 секунд. Письмо читателя и ответ специалистки опубликовало издание Metro.

По словам автора письма, чуть больше пяти месяцев назад он встретил на вечеринке прекрасную девушку, с которой отношения завязались по ее инициативе. «Все шло очень хорошо, за исключением одного очень важного момента: секса. Я просто не могу долго продержаться в постели, и из-за этого чувствую себя неудачником», — посетовал он. Мужчина подчеркнул, что тридцать секунд — это его максимум. Он предположил, что из-за никчемных занятий любовью девушка может его бросить. «Чем больше я об этом беспокоюсь, тем хуже становится. Я знаю, что попал в порочный круг, но не знаю, как из него выбраться», — завершил письмо он.

В ответ Коллинз отметила, что это распространенная проблема. «Первое, что следует сделать — это поговорить с партнершей о том, что вы чувствуете. Предложите воздержаться от проникающего секса на несколько недель и вместо этого изучить множество других способов разделить сексуальное удовольствие. Исключение полового акта из повестки дня снимет эмоциональное давление», — рассказала коуч.

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Кроме того, продолжила она, мужчине стоит научиться распознавать признаки приближающегося оргазма и оттягивать его наступление — делать паузу и в сексе, и в мастурбации. Если же проблема не исчезнет, ему стоит записаться на прием к сексологу.

Партнерша хочет быть с вами, потому что вы ей нравитесь, поэтому не думайте о себе как о безнадежном любовнике с девушкой, которая слишком хороша для вас. Начните верить в себя, и вы будете поражены тем, насколько большую разницу может дать позитивный психологический настрой

Лаура Коллинзсекс-коуч

Ранее секс-коуч Коллинз дала совет подсевшей на секс по телефону замужней женщине. Эксперт указала, что интимная близость такого рода является изменой, хотя и без физического контакта.

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