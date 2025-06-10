Обвиненную в совращении 15-летнего школьника учительницу освободили из-за беременности

Daily Star: В Австралии освободили учительницу, обвиненную в совращении ученика

В Австралии освободили учительницу, ранее арестованную за совращение 15-летнего ученика. Об этом сообщает издание Daily Star.

После ареста учительницу Карли Рэй обвинили в жестоком обращении с детьми, хранении материалов о насилии над детьми и подстрекательстве ребенка к незаконным сексуальным действиям. Она отказалась признавать вину. Приговор пока не вынесен.

Судья принял решение отпустить Рэй на свободу под залог, поскольку она беременна, и в прошлом у нее неоднократно случались выкидыши. Кто был отцом ребенка, не уточняется.

После освобождения Рэй будет, среди прочего, запрещено покидать дом и пользоваться соцсетями. Кроме того, ей придется три раза в неделю отмечаться в полиции.

Ранее сообщалось, что, по данным следствия, Рэй некоторое время переписывалась со школьником в социальных сетях, а в октябре 2024 года занялась с ним сексом.