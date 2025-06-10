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18:16, 10 июня 2025Путешествия

Пассажирка самолета назвала способ превратить экономкласс в первый и восхитила подписчиков

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Кадр: @jeniferliu

Пассажирка самолета Singapore Airlines назвала простой способ превратить экономкласс в первый и восхитила подписчиков в соцсетях. На ее публикацию обратило внимание издание PYOK.

Путешественница и предпринимательница Дженнифер Лю принесла с собой на борт хрустальный бокал и попросила стюардесс наполнить его вином. Бортпроводницы охотно согласились подыграть ей, предоставив напиток бесплатно. Пользователей восхитила уловка девушки. «Это восхитительно!», «Блестяще, правда», «Надо будет попробовать», — писали юзеры.

Ранее пассажир авиакомпании Ryanair пронес на борт самолета весь багаж в ручной клади бесплатно с помощью одного прибора. Его видеоролик в социальных сетях вызвал споры.

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