Блогер показал способ не платить за багаж с помощью одного прибора и вызвал споры в сети

Пассажир Ryanair спрятал багаж в вакуумные упаковки и сэкономил на цене билета

Пассажир авиакомпании Ryanair пронес на борт самолета весь багаж в ручной клади бесплатно с помощью одного прибора. Свой секретный способ блогер показал на видео в TikTok, на который обратило внимание издание What's the Jam.

Уточняется, что Роб Эдкок часто попадает в заголовки газет из-за уловок, которые использует во время путешествий. На этот раз, чтобы не платить за багаж и сэкономить на цене билета, мужчина поместил всю одежду в вакуумные упаковки и в сжатом виде спрятал в рюкзаке, который пронес на самолет.

Его видеоролик в социальных сетях вызвал споры. «Вакуумная упаковка тяжелая», — заметил подписчик Эдкока, «Сегодня в Будапеште видел, как кого-то поймали за этим занятием. Это плохо кончилось», — добавил другой мужчина. Подписчики также заметили, что вакуумная упаковка с одеждой остается тяжелой и лайфхак работает только в одну сторону полета из-за отсутствия вакууматоров в странах прибытия.

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