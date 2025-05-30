Женщина лишилась отпуска в Европе из-за разговора со стюардессой в самолете

The Metro: Женщина лишилась отпуска в Испании из-за разговора со стюардессой

Жительница Шотландии поговорила со стюардессой в самолете и лишилась отпуска в Европе. Историю женщины рассказывает The Metro.

По данным источника, 25-летняя Бет Миллиган и ее парень Деклан Гиллен сели на рейс до Испании в аэропорту Глазго. Пара заплатила 1,3 тысячи фунтов стерлингов (137,9 тысячи рублей) авиакомпании Jet2 за пакетный тур до Аликанте. Но Миллиган сильно нервничала из-за трехчасового перелета и во время разговора с бортпроводницей призналась в своей тревожности.

Выяснилось, что несколько недель назад туристка побывала у врача из-за боли в груди, но специалист ее успокоил — это был обычный дискомфорт в мышцах из-за напряжения, который не мог повлиять на отпуск. Однако рассказ не понравился бортпроводнице. Вскоре к девушке подошел менеджер и вывел ее из самолета, отказавшись брать на рейс без справки о «готовности к полетам».

Путешественники не смогли сесть на другой рейс Jet2, и в итоге отпуск был сорван. Теперь женщина заявляет, что подверглась «дискриминации» со стороны авиакомпании, когда рассказала им о своих ментальных проблемах с тревожностью. Она потребовала полного возврата денег за билеты, но получила отказ.

Ранее пассажирка предоставила бортпроводнице список аллергенов, которые потребовала убрать во время ее полета на борту. Помимо запаха кофе, женщина потребовала устранить авиационное топливо.