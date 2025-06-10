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00:49, 10 июня 2025Россия

Песков оценил шансы России помочь защитившему русский язык латвийскому депутату

Песков: Россия вряд ли сможет помочь латвийскому депутату Росликову
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

У России нет возможности помочь депутату Сейма Алексею Росликову, которого преследуют в Латвии за то, что он защитил русский язык. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.

«Вряд ли мы можем. Он субъект того права, он гражданин той страны», — пояснил чиновник. Песков отметил, что Россия с радостью примет политика, если он «как-то вырвется из рук этого режима».

Ранее в Латвии начали уголовный процесс в отношении Росликова. Парламентарий обвиняется в оказании помощи России, а также в разжигании национальной вражды и ненависти.

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