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10:39, 10 июня 2025Россия

Под Москвой мать бойца СВО пожаловалась на неполучение выплат после его смерти

В Подмосковье мать бойца СВО пожаловалась на неполучение выплат за его смерть
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Русская Община ZOV

В Московской области мать бойца специальной военной операции (СВО) пожаловалась на неполучение выплат за его смерть. Записанное ею видеообращение опубликовала Русская община в Telegram.

По словам россиянки, ее сына не стало в июле 2023 года, посмертно он получил орден Мужества. За прошедшие с того времени почти два года ни выплат за награду, ни пособия на погребение мать бойца не получила.

Женщина пояснила, что неоднократно обращалась в поенную прокуратуру. «Но получала отписки», — отметила она и попросила активистов движения оказать ей возможное содействие.

Ранее в Коми местной жительнице трижды отказали в выплатах за не вернувшегося с СВО брата-близнеца. Добиться начисления положенной ей суммы россиянке удалось лишь с помощью органов прокуратуры, которые обратились в суд. При этом у ответчика сохраняется возможность подать апелляционную жалобу на решение.

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