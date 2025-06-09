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12:22, 9 июня 2025Россия

Россиянке трижды отказали в выплатах за не вернувшегося с СВО брата-близнеца

В Коми женщине отказали в выплатах за не вернувшегося с СВО брата-близнеца
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Коми женщине отказали в выплатах за не вернувшегося со специальной военной операции (СВО) брата-близнеца. Об этом сообщает «БНК».

Брата россиянки не стало летом 2024 года. Однако при ее обращении в социальную службу женщина получила отказ в выплате — ее не признали членом семьи бойца. Когда этот вопрос удалось решить, жительница Коми получила второй отказ в связи с окончанием финансового года. В третий раз ей отказали, сославшись на изменение перечня лиц, имеющих право на получение выплат.

Добиться начисления положенной ей суммы россиянке удалось лишь с помощью органов прокуратуры, которые обратились в суд. Заявление истца было удовлетворено, однако в законную силу оно пока не вступило.

Ранее отец бойца СВО из Омска лишил его мать выплат за смерть сына. Он сумел доказать в суде, что женщина не занималась воспитанием будущего бойца.

Вот это да!
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