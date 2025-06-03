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10:10, 3 июня 2025Россия

В России отец бойца СВО лишил его мать «гробовых»

В Омске отец бойца СВО лишил его мать выплат за сына
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

В Омске отец бойца СВО лишил его мать выплат за сына. Об этом сообщает top24.news.

Россиянин подал исковое заявление, в котором просил лишить мать военнослужащего «гробовых». Свои требования он основывал на том, что мать не занималась воспитанием сына. До совершеннолетия будущий солдат жил с отцом.

Позицию мужчины поддержали органы прокуратуры. Суд требования удовлетворил, признав мать бойца утратившей право на получение выплат.

Выплаты за смерть в зоне СВО нередко становятся предметом судебных разбирательств. Так, ранее в Курганской области сестра другого бойца лишила его отца денег за сына. Требования истицы были удовлетворены.

Вот это да!
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