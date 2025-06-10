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12:52, 10 июня 2025Россия

Последствия удара ВСУ по заправке в Белгородской области сняли на видео

Появилось видео с последствиями удара ВСУ по заправке в Белгороде
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Baza

Последствия удара ВСУ по заправке в Белгороде сняли на видео. Снятые очевидцем кадры опубликовало издание Baza в Telegram.

На кадрах видно сложившуюся от удара металлическую конструкцию, идентифицировать которую не представляется возможным. Вероятно, это — сильно поврежденное строение. На стене ангара на заднем плане видны следы копоти — возможно, они появились после взрыва.

Сами заправочные колонки, как показано на видео, не повреждены.

Об ударе ВСУ по заправке Teboil стало известно 10 июня. К месту происшествия выдвинулись оперативные службы. Власти российского города пока ситуацию не комментировали. Сведений о пострадавших нет.

Вот это да!
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