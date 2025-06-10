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21:50, 9 июня 2025Мир

Посол Израиля на Украине призвал отправлять детей политиков в армию

Посол Израиля Бродский: Дети политиков должны служить, чтобы армия была сильной
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Дети политиков и чиновников должны служить в армии, чтобы она была сильной. Такой точкой зрения поделился посол Израиля на Украине Михаил Бродский в интервью журналистке Марии Довбенко на YouTube.

«В Израиле нет разницы, сын ли ты кого-то из правительства, сын министра или сын дипломата — все служат в боевых частях армии», — напомнил дипломат. Он подчеркнул, что израильтяне всегда готовы встать на защиту своей страны, и каждый раз, когда ситуация обостряется, они даже возвращаются из-за границы, чтобы пойти в армию.

По мнению Бродского, только такой подход может обеспечить государству сильную армию. Он добавил, что не представляет, как может быть иначе.

Ранее стало известно, что Израиль передал Украине системы противовоздушной обороны Patriot.

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