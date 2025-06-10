Назван повод для повышения ключевой ставки в России

MMI: Рост дефицита бюджета может заставить Банк России повысить ключевую ставку

Дефицит федерального бюджета по итогам первых пяти месяцев года достиг 3,393 триллиона рублей, что увеличивает вероятность повышения ключевой ставки. Таким образом данные Минфина России прокомментировал Telegram-канал MMI.

Законопроект о внесении изменений в показатели федерального бюджета на 2025 год, прошедший второе чтение в Госдуме, предусматривает рост дефицита по итогам года до 3,792 триллиона рублей. Получается, что для исполнения новых параметров в оставшиеся семь месяцев доходы бюджета должны практически сравняться с расходами.

Аналитики отмечают, что с учетом запланированных на весь год расходов на уровне 42,3 триллиона рублей потратить осталось 24,2 триллиона, а это на 3,9 процента меньше, чем в тот же период годом ранее. Если учитывать инфляцию за этот период, то падение расходов превысит 12 процентов, что выглядит как не слишком вероятное событие.

«По факту будет не менее 44-45 триллионов расходов и не более 38 триллионов доходов. Дефицит 6-7 триллионов — это оптимистично!» — говорится в сообщении.

С учетом постепенного исчерпания ликвидных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), которых уже не хватает, чтобы закрыть дефицит, Минфину придется активнее занимать средства у банков через продажу облигаций федерального займа (ОФЗ).

Фактически речь идет об эмиссии и увеличении денежной массы, а этот фактор является проинфляционным и может заставить Центробанк ужесточить денежно-кредитную политику.

Ранее финансовое ведомство сообщило, что по итогам мая нефтегазовые доходы федерального бюджета в связи с падением цен на сырье сократились на 35,4 процента в сравнении с тем же периодом 2024-го, до 512,7 миллиарда рублей, и оказались в два раза меньше, чем в апреле.

На заседании совета директоров ЦБ 6 июня было принято решение снизить ставку с 21 до 20 процентов. Однако, как отмечают эксперты, такое решение с учетом замедления инфляции не говорит о смягчении денежно-кредитной политики и пересмотре подхода регулятора.