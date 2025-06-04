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17:24, 4 июня 2025Экономика

Нефтегазовые доходы России резко упали

Минфин: Нефтегазовые доходы России просели на 35,4 процента в мае
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Eric Gay / AP

По итогам мая 2025 года суммарные нефтегазовые доходы федерального бюджета сократились на 35,4 процента в сравнении с тем же периодом 2024-го. Об этом сообщается в материалах Министерства финансов (Минфина) РФ.

За последний месяц весны в российскую казну от продаж энергоносителей поступили 512,7 миллиарда рублей. Для сравнения, в мае 2024 года показатель составил 793,7 миллиарда. Таким образом, нефтегазовые доходы РФ в годовом выражении просели на 281 миллиард рублей.

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Если сравнивать с мартовским и апрельским показателями, то майский результат оказался ниже примерно вдвое. Так, в первый месяц весны нефтегазовые доходы достигли примерно 1,08 триллиона рублей, а во второй — 1,086 триллиона. В целом по итогам января-мая размер подобных поступлений в бюджет составил 4,24 триллиона рублей. Это на 37,4 процента меньше, чем за тот же период 2024-го.

Падение нефтегазовых доходов России фиксируется на фоне снижения мировых цен на сырье. На этом фоне ранее министр финансов РФ Антон Силуанов не исключил изменение цены отсечения в бюджетном правиле, которая устанавливает отметку для пополнения или расходования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Сейчас эта цена составляет 60 долларов за баррель, так что деньги из ФНБ расходуются. Подобный уровень, подчеркнули в ведомстве, стал не соответствовать вызовам времени.

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