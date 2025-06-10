Появились кадры пожаров в Киеве после ночной атаки дронов

РВ: В Киевской области прогремели мощные взрывы и начался пожар

Военкоры Русской весны

В ночь на 10 июня в Киевской области и самой столице прогремели мощные взрывы. Кадры появились в Telegram-канале «Военкоры Русской весны».

Публикация появилась в 2:43 мск. На тот момент сообщалось, что еще около 40 дронов готовы атаковать Киевскую область.

Одной из целей беспилотников стал завод «Артем» в столице. Удар нанесен по нескольким цехам.

Прошлой ночью Вооруженные силы (ВС) России также атаковали объекты инфраструктуры в Киеве. Повреждения были нанесены газодобывающим морским платформам в Черном море у берегов Одессы. Военкоры Русской весны сообщили об атаках на объекты в Харьковской области.