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04:39, 10 июня 2025Бывший СССР

Раскрыта цель российских беспилотников в Киеве

«Осведомитель»: Беспилотники несколько раз атаковали завод «Артем» в Киеве
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Дроны несколько раз атаковали завод «Артем» в Киеве, удар пришелся по двух цехам, сообщает Telegram-канал «Осведомитель».

В частности, первый удар нанесли про производственному цеху, который расположен за стеклянным бизнес-центром. «Прилетов было несколько, то есть, с учетом других видео, по производственным зданиям влетело примерно четыре-пять беспилотников, может больше», — говорится в публикации. На заводе, среди прочего, производят ракеты «воздух-воздух» и противотанковые управляемые ракеты.

Ранее киевские власти рассказали о массированной атаке дронов на столицу. В частности, повреждения зафиксированы в шести районах города, среди них: Дарницкий, Оболонский, Голосеевский, Деснянский, Шевченковский и Подольский. Мэр города Виталий Кличко рассказал о пожарах в результате падения обломков беспилотников.

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