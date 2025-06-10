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09:33, 10 июня 2025Забота о себе

Пробуждение некоторых людей в плохом настроении объяснили

Врач Бербелл связала плохое настроение с утра с вредным ужином накануне вечером
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Isabella Fischer / Unsplash

Врач Сара Марин Бербелл объяснила, почему некоторые люди с утра просыпаются в плохом настроении. Ее слова приводит издание Vanitatis.

По словам специалиста, когда человек накануне вечером рано ужинает, ест легкую или вредную пищу, уровень сахара в крови быстро падает. Из-за этого в организме начинает происходить ряд физиологических процессов. В частности, выделяется гормон адреналин, способствующий пробуждению. Как отметила медик, из-за этого человек утром просыпается раздраженным и с желанием поесть.

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Кроме того, плохое настроение с утра спикер связала с действием гормона кортизола, уровень которого в крови повышается в стрессовых ситуациях и при бессоннице.

Ранее нутрициолог Кайла Кроули посоветовала отказаться от употребления некоторых продуктов вечером. По ее словам, из-за апельсинов возникает кислотный рефлюкс, который мешает спать.

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