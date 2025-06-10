Военный раскрыл подробности о производстве атакующих Россию украинских беспилотников

Военный эксперт Дандыкин: Более десяти стран передают Украине свои беспилотники

Более десяти стран передают Вооруженным силам Украины (ВСУ) беспилотные летательные аппараты (БПЛА), рассказал военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Подробности о производстве беспилотников, которые пытаются атаковать российские территории, специалист раскрыл в разговоре с «Лентой.ру».

«Они говорят, что это их беспилотники, названия их. В основном у них или аналоги, как аналог турецкого Bayraktar, или импортные, которые им поставляет, в частности, Германия. Исходя из того, что они называют своими, это те дроны, которые собираются из импортных частей на Украине. Таких цехов у них достаточно много. Они уничтожаются. Но они еще есть», — рассказал Дандыкин.

Я хочу отметить, что более десяти стран занимаются передачей беспилотников для Украины. Возможно, какие-то доработки есть и их, но части импортные Василий Дандыкин военный эксперт, капитан первого ранга запаса

Ранее в Минобороны России сообщили, что в ночь на вторник, 10 июня, ВСУ выпустили по России свыше сотни беспилотников. По информации ведомства, попытки атак были предприняты в период с 21:50 9 июня до 5:50 10 июня по московскому времени. За это время силы противовоздушной обороны сбили 102 дрона над 12 регионами России.

