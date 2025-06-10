Путин поздравил медработников с грядущим профессиональным праздником

Путин поздравил медработников с предстоящим профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил медицинских работников страны с предстоящим профессиональным праздником, передает сайт Кремля.

День медицинского работника в РФ отмечается 15 июня.

«Уважаемые друзья, скоро, в конце этой недели, в воскресенье, у нас будет праздник — День медицинского работника. И пользуясь случаем, а сегодня случай хороший — мы вводим в работу много объектов на территории России, — хочу поздравить всех медицинских работников с Днем медицинского работника», — заявил президент во время открытия объектов здравоохранения в режиме видеоконференции.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили ввести госипотеку для ученых, учителей и медработников. С соответствующей инициативой выступил глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Он выразил мнение, что для данных категорий населения нужно создать отдельные льготные программы, аналогичные тем, которые были введены для специалистов IT-отрасли.

В мае в России также предложили ввести ежегодную выплату для ряда бюджетников: учителей, научных работников, медработников, фармацевтов, работников культуры. Предполагается, что выплата будет рассчитываться как разница между НДФЛ за предыдущий год и суммой налога, начисленного с того же дохода по ставке шесть процентов.