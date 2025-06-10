Раскрыта главная опасность клещей

Врач Рябов: С изменением климата клещей становится больше, и кусают они чаще

С изменением климата популяция клещей становится больше, и они чаще кусают людей. Главную опасность этих насекомых раскрыл россиянам заместитель главного врача Дубнинской больницы, врач-инфекционист Сергей Рябов в беседе с «Радио 1».

«Клещи могут быть источником или причиной порядка 30 тонн заболеваний у человека», — предупредил специалист. Как правило, симптомы таких болезней похожи на обычные инфекционные заболевания — появляются температура и недомогание. «Это просто общие инфекционные проявления, лечатся антибиотиками», — уточнил Рябов.

Врач призвал хорошо защищаться от клещей — носить закрытую одежду и использовать репелленты. В случае обнаружения укусов специалист призвал не использовать народные средства, а сразу обращаться в больницу.

Ранее одной из главных ошибок врачи назвали попытки удалить клеща подручными средствами — маслом, лаком для волос, спиртом. Это опасно тем, что насекомое может выбросить больше инфицированной слюны.