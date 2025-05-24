Врач предостерегла от нескольких опасных ошибок при укусе клеща

Врач Бережная призвала не удалять клеща маслом, спиртом и лаком для волос

Кандидат медицинских наук, врач общей практики, руководитель отделения неотложной и экстренной помощи Европейского медицинского центра (EMC) Марина Бережная предостерегла россиян от нескольких опасных ошибок при укусе клеща. О них специалистка рассказала «Ленте.ру»

Одной из главных ошибок Бережная назвала попытки удалить клеща подручными средствами — маслом, лаком для волос, спиртом. Это опасно тем, что перед тем как погибнуть, он может выбросить больше инфицированной слюны.

Также врач призвала не выдергивать клеща, поскольку его голова может остаться в коже, из-за чего возрастает риск инфицирования. «Нельзя давить клеща пальцами, это приведет к еще большему выделению слюны, ее попаданию на слизистые и кожу», — добавила она.

Не игнорируйте посещение специалиста. Даже если клещ удален, важно проверить его на наличие инфекций и проконсультироваться с врачом. Диагностика заболеваний, переносимых насекомыми, а также ранняя профилактика позволяют минимизировать развитие осложнений Марина Бережная кандидат медицинских наук, врач общей практики

Наконец, еще одной частой ошибкой Бережная считает отказ от прививки. Вакцина — надежный метод защиты от тяжелых осложнений клещевого энцефалита, подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что молодой британец Коннор Эдвардс оказался прикован к инвалидной коляске после укуса клеща. У него диагностировали передающуюся через укус клещей болезнь Лайма и запущенный ею синдром Элерса-Данлоса — группу состояний, поражающих соединительную ткань.