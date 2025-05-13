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19:35, 13 мая 2025Забота о себе

Мужчина остался с «отваливающейся» головой после укуса клеща

Mirror: Британец оказался прикован к инвалидной коляске после укуса клеща
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Молодой британец Коннор Эдвардс оказался прикован к инвалидной коляске после укуса клеща. Своей историей 30-летний мужчина поделился с изданием Mirror.

По словам Эдвардса, пять лет назад он отправился на велосипедную прогулку по горам, где его укусил клещ. «После возвращения у меня чесалась правая ягодица, чему я не придал значения, но на следующий день она сильно болела, я осмотрел себя и нашел впившегося клеща. Я не придал этому значения и просто вытащил его, а в течение следующих шести-восьми месяцев все пошло наперекосяк», — вспоминает он.

Сначала британец стал испытывать проблемы с ментальным здоровьем и жаловаться на жжение в руках и ногах. В конце концов у него диагностировали передающуюся через укус клещей болезнь Лайма и запущенный ею синдром Элерса-Данлоса (СЭД) — группу состояний, поражающих соединительную ткань. К симптомам добавились усталость и кровь в стуле. Позвоночник у мужчины настолько ослаб, что ему стало трудно поднимать голову, ощущающуюся как шар для боулинга.

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Также у Эдвардса диагностировали нестабильность шейного отдела позвоночника, при которой страдает область между затылочной костью и первым и вторым позвонками. Помочь ему может только операция, которая обойдется примерно в 7 миллионов рублей. Без операции даже простое дыхание вызывает болезненное смещение костей в позвоночнике. «Если бы мне сделали сращение головы и шеи с помощью операции, голова не отваливалась бы, потому что были бы стержни и пруты, удерживающие ее на одном месте», — объяснил он.

Ранее сообщалось, что 27-летняя британка диагностировала у себя рак крови благодаря нейросети. По ее словам, спустя год диагноз подтвердили квалифицированные врачи.

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