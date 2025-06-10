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18:30, 10 июня 2025Забота о себе

Раскрыты реальные основания для исключения из рациона молочных продуктов и глютена

Диетолог Бурлаков предрек здоровым людям проблемы с ЖКТ из-за отказа от глютена
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Mateusz D / Unsplash

Многие люди отказываются от молочных продуктов и глютена, поскольку считают, что они наносят вред организму. Реальные основания для их исключения из рациона диетолог Александр Бурлаков раскрыл в своем Telegram-канале.

Как отметил Бурлаков, исключать из рациона молочные продукты необходимо только при наличии медицинских показаний. В качестве примера он привел аллергию на белок коровьего молока и непереносимость лактозы, хотя в последнем случае все зависит от дозировки и конкретного продукта.

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Что касается глютена, по словам врача, от него нужно отказываться только при целиакии и нецелиакийной чувствительности. Более того, отказ от глютена без медицинских показаний негативно влияет на здоровье. Дело в том, что у человека рано или поздно появится дефицит клетчатки, из-за чего возникнут проблемы с ЖКТ.

Ранее Бурлаков опроверг миф о салате из помидоров и огурцов. По его словам, эти овощи не нейтрализуют полезные свойства друг друга.

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