Раскрыты реальные основания для исключения из рациона молочных продуктов и глютена

Диетолог Бурлаков предрек здоровым людям проблемы с ЖКТ из-за отказа от глютена

Многие люди отказываются от молочных продуктов и глютена, поскольку считают, что они наносят вред организму. Реальные основания для их исключения из рациона диетолог Александр Бурлаков раскрыл в своем Telegram-канале.

Как отметил Бурлаков, исключать из рациона молочные продукты необходимо только при наличии медицинских показаний. В качестве примера он привел аллергию на белок коровьего молока и непереносимость лактозы, хотя в последнем случае все зависит от дозировки и конкретного продукта.

Что касается глютена, по словам врача, от него нужно отказываться только при целиакии и нецелиакийной чувствительности. Более того, отказ от глютена без медицинских показаний негативно влияет на здоровье. Дело в том, что у человека рано или поздно появится дефицит клетчатки, из-за чего возникнут проблемы с ЖКТ.

Ранее Бурлаков опроверг миф о салате из помидоров и огурцов. По его словам, эти овощи не нейтрализуют полезные свойства друг друга.