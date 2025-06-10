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18:10, 10 июня 2025Ценности

Россияне раскрыли сумму трат на ювелирные украшения во время отношений

Россияне во время отношений тратят на ювелирные украшения до 10 тысяч рублей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Miljan Zivkovic / Shutterstock / Fotodom

Россияне раскрыли сумму трат на ювелирные украшения во время отношений. Соответствующее исследование бренда Sokolov публикует издание «Известия».

Аналитики марки выяснили, что в начале отношений каждый четвертый россиянин старается ничего не дарить. При этом 28 процентов опрошенных готовы потратить на презент от 5 до 10 тысяч рублей.

Когда отношения переходят на новый уровень и становятся крепче, то 30 процентов респондентов присматриваются к подаркам стоимостью от 20 до 50 тысяч рублей. Украшения с такой стоимостью также выбирают семейные пары.

Участники опроса не скрывают, что чем сильнее влюбленность, тем больше они готовы потратить. Так, 13 процентов выделяют на подарки в два-три раза больше обычного, а 14 процентов и вовсе не смотрят на ценники.

В то же время отмечается, что 22 процента респондентов преподносили самые дорогие украшения в первый год отношений, 20 процентов — в период от одного до трех лет, 19 и 14 процентов во время ухаживаний и помолвки соответственно. Уточняется, что мужчины оказались инициативнее женщин в плане преподнесения подарков на ранних этапах романа.

Ранее сообщалось, что в одном российском городе устремились скупать бриллианты.

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