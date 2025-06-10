Россиянка назвала самую опасную вещь во время путешествия по Мексике

Российская путешественница и тревел-блогерша Марина Ершова назвала воду самой опасной вещью в Мексике. Об этом она рассказала в своем личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, мексиканская вода загрязнена из-за старых труб, в связи с чем местным приходится покупать ее в бутылках и каждый вечер тащить до дома. Однако даже покупная вода не гарантирует качество: ее часто хранят в бочках под крышами, которые заплесневели.

«Иногда ее даже не фильтруют как следует. Просто взяли из цистерны, налили и продали», — рассказала блогерша.

Россиянка посоветовала туристам не пить воду из-под крана, не чистить ею зубы, мыть овощи и фрукты бутилированной водой, спрашивать в кафе, какую воду они используют при готовке.

Ранее Ершова отметила, что брак с мексиканцем может быть полон сюрпризов. Она рассказала, что мужчины в Мексике все время танцуют и поют, а лечиться предпочитают только витамином C.