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17:36, 10 июня 2025Силовые структуры

Испугавшийся за бизнес российский пенсионер расправился с женой и любовницей

В Оренбурге осудят пенсионера, заказавшего убийство жены и любовницы
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Оренбурге осудят 66-летнего местного жителя, заказавшего двойную расправу — над требовавшей жениться любовницей и женой. Об этом сообщает НТВ.

По данным канала, все началось с того, что пенсионер нашел человека, который помог разработать план и нанять исполнителя для расправы с супругой фигуранта, которая узнала о его изменах и угрожала рассказать полицейским о бизнесе, которым он занимался. По информации прокуратуры, эти сведения могли привести к негативным для обвиняемого последствиям. В результате исполнитель подкараулил женщину, а потом напал на нее и дважды ударил куском трубы по голове. В результате она не выжила.

Затем, спустя четыре года, любовница обвиняемого стала требовать жениться на ней. Она стала угрожать ему, что в противном случае расскажет о его причастности к расправе над экс-супругой. В итоге мужчина снова обратился к тому же исполнителю. Тот дождался женщину на даче и несколько раз ударил ее обрезком трубы, а потом добил при помощи ножа.

Ранее сообщалось, что в Иркутске установили двух иностранцев, совершивших двойную расправу 20 лет назад.

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