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12:39, 10 июня 2025Культура

Российский танцор съел отравленную траву, впал в кому и не выжил

Танцор из Башкирии Загиров умер, съев отравленную свербигу
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал «Ришат Тухватуллин | OFFICIAL»

Танцор из Башкирии Азамат Загиров не выжил после употребления свербиги с обработанного химикатами поля. Об этом сообщил башкирский певец Ришат Тухватуллин в своем Telegram-канале.

По словам артиста, Загиров поехал домой, где работал в огороде. Он собрал растение свербигу, не зная, что рядом колхоз обрабатывал поле химикатами. Несколько дней мужчина чувствовал себя плохо, его госпитализировали. Танцор две недели провел в коме, но спасти его не удалось.

Ранее не стало бывшего главного режиссера Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Оксаны Дружининой. Дирекция и коллектив цирка выразили соболезнования семье и родственникам режиссера. Соболезнования близким и друзьям выразил и народный артист России Эдгард Запашный.

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