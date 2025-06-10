Российский тревел-блогер раскрыл стоимость продуктов в одной из самых бедных стран ЕС

Российский путешественник и тревел-блогер раскрыл стоимость продуктов в Румынии, считающейся одной из самых бедных стран ЕС. Об этом он рассказал в личном блоге «Беспорядочные путешествия» на платформе «Дзен».

Автор материала побывал в обычном супермаркете сети Carrefour, которая распространена в 30 странах мира. Так, батон белого или черного хлеба обойдется в сумму от 30 до 200 рублей, литр молока — от 100 до 200 рублей, йогурты — от 40 до 120 рублей за штуку, литр кефира — от 160 рублей, килограмм сыра — 1,5 тысячи рублей, десяток яиц — 240 рублей, картошка — от 90 рублей, морковь — 80 рублей, лук — 90 рублей, перец — 220 рублей.

«Как видите, цены здесь оказались весьма невысокими, пусть и сама Румыния тоже является не слишком-то богатой страной», — заключил автор.

Ранее этот же россиянин провел неделю на острове Бали в Индонезии и раскрыл стоимость поездки. По его словам, дороже всего обошелся перелет — 60 тысяч рублей в обе стороны, а в целом за время поездки он потратил 90 тысяч.