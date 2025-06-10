Украину обвинили в саботаже переговоров

Депутат Чепа: Украина всячески саботирует продолжение переговоров

Продолжающиеся атаки украинских беспилотников на российские регионы говорят о том, что Киев не собирается исполнять достигнутые договоренности и всячески саботирует возможность продолжения переговоров, полагает заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Мы понимаем, что, судя по всему, Украина понимает только силу и только силовым путем можно останавливать эти террористические действия Украины», — поделился депутат.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на вторник, 10 июня, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по 11 регионам России свыше сотни беспилотников.

Больше всего летательных аппаратов — 46 — сбили над Брянской областью. Еще 20 перехватили над Белгородской, по 9 — над Воронежской областью и Крымом, по 4 – над Калужской областью и Татарстаном, 3 — над Московским регионом, по 2 – над Ленинградской, Орловской и Курской областями, 1 – над Смоленской областью.

