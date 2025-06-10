Самолет со второй группой освобожденных из плена военных сел в Подмосковье

Самолет со второй группой освобожденных из плена военных РФ сел в Подмосковье

Самолет со второй группой российских военных, которые вернулись из украинского плена, сел в Московской области. Соответствующие кадры опубликовал канал «Россия-24».

Во вторник, 10 июня, Украина вернула в Россию вторую группу военнопленных в рамках обмена. Об этом заявили в Министерстве обороны России.

По данным оборонного ведомства, российская сторона передала Украине группу военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Число принявших участие в обмене военных не раскрывается.

Отмечается, что обмен военнопленными состоялся в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня 2025 года в Стамбуле.