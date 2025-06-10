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23:15, 10 июня 2025Экономика

В Узбекистане стартовал Ташкентсккий международный инвестиционный форум

Президент Узбекистана Мирзиёев: Мировая экономика стоит на пороге новой эры
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: пресс-служба президента Узбекистана

Сегодня мировая экономика стоит на пороге новой эры. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на пленарном заседании четвертого Ташкентского международного инвестиционного форума.

Глава республики подчеркнул важность инвестиций как фактора развития. «Инвестиции, являющиеся основной темой форума, – это гарант не только экономического развития, но и мира и стабильности. Давайте вместе создадим такую инвестиционную среду, которая не только позволит нам получать прибыль, но и будет служить прочным фундаментом, возвышающим ценность человека, обеспечивающим его жизненные интересы и развитие общества», — сказал он.

Мирзиёев призвал развивать «зеленую» энергетику, цифровые технологии и искусственный интеллект, которые становятся ключевыми драйверами мировой экономики. Он также обратил внимание на необходимость совместной работы в условиях меняющейся финансовой системы и роста спроса на технологические минералы.

«Инвестиции – это не просто финансовый ресурс. Это – технологии, знания, квалифицированные кадры, интеграция в международные производственные цепочки, то есть – это настоящее развитие», — подчеркнул он. По его словам, текущая ситуация требует от всех стран, стремящихся к устойчивому развитию, объединения усилий.

В мероприятии, собравшем более 7,5 тысячи делегатов, участвуют представители около 100 государств, включая почти три тысячи зарубежных гостей. Среди участников — президент Болгарии Румен Радев, премьер-министры Словакии, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, а также заместители глав правительств России и Туркменистана. Главы Нового банка развития Дилма Русеф и Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо также присутствуют на форуме. «Мы видим в этом настоящее проявление уважения к нашей стране, взаимного доверия и стремления к тесному сотрудничеству», — сказал Мирзиёев.

После форума Мирзиёев посетил матч национальной сборной Узбекистана по футболу на стадионе «Бунёдкор» против Катара. Сборная досрочно обеспечила себе путевку на чемпионат мира и впервые в истории примет участие в мундиале. За это, а также за вклад в воспитание молодежи в духе любви к спорту и национальной гордости, группа футболистов и тренеров сборной Узбекистана была удостоена государственных наград. После матча состоялась торжественная церемония вручения наград.

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