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00:30, 10 июня 2025Наука и техника

Создана революционная технология удаления тромбов

npj Viruses: Milli-spinner thrombectomy разрушает тромбы за считанные секунды
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Zhao Lab / YouTube

Инженеры из США представили новый метод механического удаления тромбов — milli-spinner thrombectomy. Этот миниатюрный вращающийся прибор способен безопасно разрушать и убирать даже плотные и крупные сгустки крови за считанные секунды. Результаты опубликованы в Nature npj Viruses.

Современные методы тромбэктомии — аспирация, стент-ретриверы, фрагментация — не всегда эффективны. До 30 процентов процедур заканчиваются неудачей, особенно при удалении фибриновых тромбов. Кроме того, они могут разрывать сгустки, вызывая повторные закупорки.

Milli-spinner действует иначе: он не ломает тромб, а «сминает» его подобно вате, уменьшая объем до 95 процентов. Устройство работает за счет сжатия и сдвигающих сил — при вращении оно утягивает сгусток на себя, выдавливает из него эритроциты и уплотняет фибриновую сеть. Оставшийся плотный остаток легко извлекается обычной аспирацией.

В серии экспериментов устройство удаляло тромбы длиной до 17 мм за 8–15 секунд, обеспечивая полную проходимость сосудов с первого раза. Эффективность показана как в моделях легочной и мозговой артерий, так и в экспериментах на живых свиньях. Ни в одном случае не возникло повреждений сосудов или повторных эмболий.

Авторы уверены: milli-spinner может стать новым стандартом лечения инсультов, инфарктов и тромбоэмболии. Он прост в использовании, подходит для разных типов сосудов и снижает риск осложнений. В будущем технологию планируют адаптировать под другие сосудистые заболевания.

Ранее ученые представили революционный подход к лечению рака, нацеленный на фермент EZH2 — ключевой регулятор роста опухолей. Его блокировка замедляет развитие агрессивных форм рака и повышает эффективность терапии, что открывает перспективы для более точечного и успешного лечения.

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