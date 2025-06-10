Ставшая матерью в 53 года звезда Comedy Woman объяснила желание сделать пластику

Ставшая матерью в 53 года актриса Марина Федункив сделает пластику ради сына

Звезда Comedy Woman Марина Федункив, которая стала матерью в 53 года, объяснила желание сделать пластическую операцию. Интервью с ней публикует StarHit.

Репортеры поговорили с актрисой на премии «Муз-ТВ», где она появилась в ярко-желтом платье длины макси. В беседе с журналистами знаменитость заявила, что захотела в будущем сделать пластику ради сына, чтобы он не столкнулся с травлей из-за внешности матери.

«И до родов как бы особо не была красоткой. Но дети жестоки, а у меня все-таки маленький сын. Я не хочу, чтобы его шпыняли там, что у него мама в возрасте бабушки. Поэтому, как придет время, то натяну все что можно. Вот это единственный мужчина, ради которого я способна на такие поступки», — отметила Федункив.

О том, что 53-летняя Федункив родила ребенка, стало известно в конце ноября. Федункив вышла замуж за иностранца в 2021 году. Известно, что Маджи занимается бизнесом и живет в России. Актриса старше супруга на 13 лет.