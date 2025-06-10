Таец заподозрил россиянина в неподобающем прикосновении к дочери и напал на него

Khaosod: Двое мужчин напали на россиянина в Паттайе и попались с наркотиками

Двое мужчин напали на россиянина на тайском курорте Паттайя и попались с наркотиками. Подробностями истории поделилось местное издание Khaosod.

Уточняется, что в воскресенье, 8 июня, злоумышленники сбили с ног и ограбили 54-летнего туриста Гурова на заросшем пустыре в районе Банг Ламунг. После того как мужчина пришел в сознание, он обратился за помощью к друзьям и жене, а затем написал заявление в полицию.

На следующий день стражи правопорядка задержали подозреваемых — ими оказались двое местных жителей, 40-летний Пайсал и 38-летний Китти. У них обнаружили наркотики: таблетки и пакеты с кристаллическим метамфетамином. На допросе Пайсал признался, что он заподозрил россиянина в неподобающем прикосновении к своей несовершеннолетней дочери, которую он оставил у своего мотоцикла, когда отошел помочиться в кусты.

Таец пояснил, что из-за этого он сначала ударил иностранца по голове куском дерева, а затем вместе с сообщником украл у него кольцо и сумку и скрылся с места преступления.

Дальнейшее расследование показало, что у Пайсала обширное криминальное прошлое с шестью арестами. Ему предъявили обвинения в нападении, хранении наркотиков и краже.

В январе на этом же тайском курорте другой российский турист подвергся нападению из-за трансляции в соцсети. Местная женщина, стоявшая у кокосовой пальмы возле пляжа, решила, что мужчина снимает ее, и набросилась на него.

