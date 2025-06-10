Названа самая небезопасная тара для напитков в магазинах

Эксперт по питанию Анищенкова: Алюминиевые банки опасны для питья

Ни для кого не секрет, что гигиенические условия хранения и транспортировки пищевой продукции в магазинах бывают далеки от идеальных, заявила руководитель направления «Продукты питания» фонда «Закон и здоровье» Ольга Анищенкова. В беседе с «Лентой.ру» она назвала самую небезопасную, а также надежную тару для питья.

По словам эксперта, одним из самых проблемных видов тары в быту является алюминиевая банка, так как у нее есть существенный недостаток — контактная поверхность никак не защищена, и на ней могут находиться различные бактерии.

«Особенно часто встречаются кишечная палочка и золотистый стафилококк — устойчивые к антисептикам микроорганизмы, передающиеся при касании немытыми руками или через грязные поверхности на складах и в логистике», — поделилась Анищенкова.

По этой причине газировки и энергетики перед употреблением следует перелить в кружку или стакан Ольга Анищенкова эксперт по питанию

Собеседница «Ленты.ру» также отметила, что изнутри банка покрыта тончайшим слоем полимерной пленки, предотвращающей контакт алюминия с напитком. При этом не все потребители знают, что он может содержать бисфенол-А — вещество, которое при определенных концентрациях ведет к проблемам с эндокринной системой, обратила внимание Анищенкова.

«Повреждение внутреннего слоя, например, при падении банки, может ускорить окислительные процессы и повысить миграцию металлов в напиток, сделав его опасным для употребления», — указала она.

Одной из самых надежных упаковок для напитков эксперт назвала стеклянную тару, потому что она не вступает в реакцию с жидкостями и имеет съемную крышку.

Тетрапак и аналогичные упаковки состоят из 5-7 слоев, включая бумагу, полиэтилен и алюминиевую фольгу, что создает эффективную барьерную защиту от света, кислорода и микробов, позволяя хранить напитки от 6 до 12 месяцев без холодильника, рассказала собеседница «Ленты.ру». Однако не у всей такой тары есть наружные крышки, часть из них приходится надрезать или протыкать трубками, чтобы получить доступ к напитку. Кроме того, при вскрытии микроорганизмы практически сразу начинают размножаться при комнатной температуре, особенно если содержимое содержит сахар.

Главные преимущества пластиковых бутылок: герметичность, легкость и наличие съемной крышки, которая позволяет пить, не касаясь загрязненной поверхности, сообщила эксперт. Однако призвала помнить, что тара чувствительна к перегреву. По этой причине ее лучше не оставлять под прямыми солнечными лучами и не использовать ее для горячих напитков.

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