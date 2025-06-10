В России потратят миллиарды рублей на снижение массы нового самолета

Госдума разрешила потратить 2,2 млрд рублей на снижение массы самолета МС-21-310

Депутаты Госдумы одобрили во втором чтении законопроект об изменениях в показателях федерального бюджета на 2025 год, в том числе утвердили предложенные поправки. Часть из них касалась финансирования создания гражданских самолетов, сообщает ТАСС.

В частности, Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) разрешили потратить неиспользованные средства взноса в его уставный капитал в размере 2,2 миллиарда рублей на проект самолета МС-21-310, который находится в стадии сертификации. Средства пойдут на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) с целью улучшения летно-технических и аэродинамических характеристик и снижения массы судна.

Также 400 миллионов рублей потратят на модернизацию самолетных узлов связи на воздушных судах специального назначения типа Ту-214, находящихся в собственности России.

По данным СМИ, использование отечественных композитных материалов привело к значительному увеличению массы МС-21, что и стало одной из основных причин сдвигов срока реализации проекта вправо.

Более года назад источники в отрасли говорили, что самолет потяжелел почти на шесть тонн, что резко ухудшило его полетные характеристики. В частности, дальность полета при полной загрузке снижалась в два раза, до 2,8 тысячи километров или даже до 2 тысяч, что уже выводило лайнер из категории среднемагистральных.

Позднее эту информацию косвенно подтвердил первый вице-премьер Денис Мантуров. Он рассказал, что лайнер может быть выполнен в варианте с числом пассажиров на треть меньше, чем планировалось, что позволило бы «более эффективно эксплуатировать самолет с учетом получившихся весовых характеристик».

Ранее Минпромторг провел тендер стоимостью 14,2 миллиарда рублей на улучшение параметров авиадвигателя ПД-14, который должен устанавливаться на МС-21. Свой первый полет на этом двигателе лайнер совершил еще в 2020 году.