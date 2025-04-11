На доработку готового двигателя для российского самолета потратят 14 миллиардов рублей

Минпромторг потратит 14,2 млрд рублей на доработку авиадвигателя ПД-14 для МС-21

На улучшение параметров авиадвигателя ПД-14, который должен устанавливаться на российский среднемагистральный лайнер МС-21, потратят еще 14,2 миллиарда рублей. Об этом говорится в тендере, опубликованном Минпромторгом на портале госзакупок.

Целью опытно-конструкторских работ (ОКР) по совершенствованию двигательной установки названо повышение ресурсных характеристик и показателей надежности, улучшение параметров топливной эффективности и снижение шума. Работы необходимо завершить в период до 10 декабря 2027 года.

Лайнер МС-21 впервые поднялся в воздух с двигателями ПД-14 еще в конце 2020 года. В феврале 2021 года было получено разрешение на серийное производство двигателя, то есть фактически было признано, что он готов к эксплуатации. С тех пор разработчик самолета проводил испытания, а также пытался заменить другие импортные компоненты и материалы.

Глава Минпромторга Антон Алиханов в ноябре прошлого года говорил, что впервые импортозамещенная версия МС-21 поднимется в воздух в марте или апреле 2025 года. Позднее он перенес сроки первого полета на июнь-июль, при этом речь шла именно об испытании двигателей, хотя они уже сертифицированы. Причину переноса чиновник не уточнил.

Возможна ли эксплуатация моторов до того, как будут завершены работы, указанные в заявке ведомства, не уточняется. Поставки МС-21 в авиакомпании намечены на 2026 год. В 2022 году предполагалось, что первые шесть машин перевозчики смогут получить уже в 2024-м.

В прошлом году стало известно, что завершение работ переносится на несколько лет. СМИ отмечали, что причиной стало серьезное утяжеление конструкции из-за российских композитов, в результате чего дальность полета лайнера сократилась почти в два раза. Косвенно это подтверждали и российские чиновники, намекавшие на возможность создания укороченной версии самолета для достижения заявленных целей.

Ранее Минпромторг объявил тендер стоимостью 27,6 миллиарда рублей на разработку комплектующих для другого все еще не сертифицированного отечественного самолета SJ-100, импортозамещенной версии Sukhoi Superjet 100. Закончить работы необходимо до 20 декабря 2027 года. Возможна ли сертификация импортозамещенной модели до завершения этих работ и не потребуется ли новая, в ведомстве не уточняют.

Кроме того, Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) получит на исправление проблем и доработку проекта легкого многоцелевого самолета «Байкал», который должен прийти на смену советскому Ан-2 («кукурузник»), еще 10,4 миллиарда рублей.