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22:28, 10 июня 2025Бывший СССР

Украинские военные рассказали о своих страхах

RT: Бойцы ВСУ заявили о страхе вернуться на фронт после возвращения из плена
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) опасаются, что их сразу отправят на фронт после возвращения из плена. О своих страхах бойцы ВСУ рассказали военному корреспонденту RT Александру Симонову.

«Боимся, конечно», — ответил украинский солдат на вопрос о том, опасается ли он повторной отправки на фронт.

Другой боец ВСУ заявил, что не хочет «нецензурно выражаться», отвечая на соответствующий вопрос военкора.

Ранее украинский военный Георгий Каракулин, попавший в российский плен на сумском направлении, отказался участвовать в обмене и попросил о гражданстве Российской Федерации. Он пояснил, что с 2014 года регулярно приезжал в Россию на заработки.

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