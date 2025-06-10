RT: Бойцы ВСУ заявили о страхе вернуться на фронт после возвращения из плена

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) опасаются, что их сразу отправят на фронт после возвращения из плена. О своих страхах бойцы ВСУ рассказали военному корреспонденту RT Александру Симонову.

«Боимся, конечно», — ответил украинский солдат на вопрос о том, опасается ли он повторной отправки на фронт.

Другой боец ВСУ заявил, что не хочет «нецензурно выражаться», отвечая на соответствующий вопрос военкора.

Ранее украинский военный Георгий Каракулин, попавший в российский плен на сумском направлении, отказался участвовать в обмене и попросил о гражданстве Российской Федерации. Он пояснил, что с 2014 года регулярно приезжал в Россию на заработки.