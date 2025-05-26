Пленный боец ВСУ отказался от обмена и попросил российское гражданство

Пленный украинский военный отказался от обмена и попросил гражданство РФ

Украинский военный Георгий Каракулин, попавший в российский плен на сумском направлении, отказался участвовать в обмене и попросил гражданство Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на кадры интервью украинца.

«Я, Каракулин Георгий Юрьевич, 12 мая 1979, 425-й отдельный штурмовой полк. Отказываюсь от обмена, хочу остаться в Российской Федерации до окончания боевых действий с возможностью получения российского гражданства», — заявил Каракулин.

Украинский военный пояснил, что с 2014 года регулярно приезжал в Россию на заработки. Кроме того, в Подмосковье живет его тетя. Каракулин раскрыл, что на передовую был отправлен против своей воли — сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог российского военкомата) поймали его на улице. На полигонах обучение не проводилось, мужчину сразу отправили на передовую.

Ранее сообщалось, как украинский военный попал в плен через полтора часа после отправки на фронт. Он рассказал, что всего на позиции находились трое бойцов ВСУ. Они сидели в окопе, а российские солдаты подкрались к ним сзади и взяли в плен.