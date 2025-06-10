В аэропорту Нижнекамска временно ограничили прием и вылет самолетов

Росавиация сообщила о введении временных ограничений в аэропорту Нижнекамска

В аэропорту Нижнекамска республики Татарстан временно ограничили прием и вылет самолетов, об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамск», — отметил он.

Кореняко уточнил, что воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы в целях обеспечения безопасности.

Ранее временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропортах во всех аэропортах Москвы: Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево.

