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16:02, 10 июня 2025Бывший СССР

В Эстонии захотели ограничить доступ к гостайне депутатам с пророссийскими взглядами

Эстонские депутаты захотели не допускать к гостайне пророссийских законодателей
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Депутаты Рийгикогу (парламента) Эстонии выступили с инициативой об ограничении доступа к гостайне законодателям с пророссийскими взглядами. Об этом сообщил депутат Раймонд Кальюлайд, передает газета Postimees.

«Действующий закон гарантирует всем членам Рийгикогу право доступа к государственным секретам. В будущем для получения такого доступа депутаты должны будут пройти проверку биографических данных», — сказал он.

Ранее президент республики Алар Карис заявил, что Эстония может послать на Украину войска после прекращения огня на территории страны. При этом политик подчеркнул, что решение об этом будет принято на уровне правительства.

До этого Карис сообщил, что после окончания специальной военной операции Эстонии необходимо восстановить отношения с Россией, поскольку две страны все равно останутся соседями. Он добавил, что многие европейские страны, которые ранее воевали друг с другом, в конце концов стали надежными союзниками.

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